Valoarea trusoului, care are ca scop sprijinirea familiilor cu nou-nascuti din Micfalau, s-a marit de la 1.000 la 2.000 de lei. Decizia a fost luata din cauza cresterii preturilor din ultima perioada, dar si din dorinta de a extinde ajutorul acordat. In loc sa ofere bani, primaria ofera articolele necesare pentru bebelusi. Pentru a raspunde mai bine nevoilor parintilor, in prezent se ofera haine de marimea trei-sase luni, in loc de marimea unu-trei luni, spune primarul.Oamenii au reactionat ... citeste toata stirea