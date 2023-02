Primaria Sfantu Gheorghe a pierdut un proces cu ANPC. Sentinta nu e definitiva

Judecatoria din Sfantu Gheorghe a stabilit ca o amenda primita de Primaria Sfantu Gheorghe in anul 2022, in valoare de 11.000 de lei, din cauza unor nereguli gasite la locurile de joaca, a fost intemeiata. Astfel, a respins plangerea facuta de autoritatile locale, se arata in hotararea instantei, publicata pe un grup de Facebook de comisarul-sef adjunct al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului (CJPC) Covasna, Mircea Diacon. Decizia nu este definitiva."Sentinta civila nr. ... citeste toata stirea