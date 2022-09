Primaria Sfantu Gheorghe acopera costurile de incalzire a scolilor si a virat banii pentru eliminarea fondului clasei

Primarul Municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in ciuda cresterii preturilor la energie, municipalitatea va continua sa se asigure ca nicio scoala nu va fi nevoita sa faca economii la incalzire. El a precizat ca Primaria va continua sa plateasca facturile de incalzire, nu bugetele institutiilor."Vreau sa afirm foarte ferm ca ma astept ca toate scolile, indiferent de starea cladirilor lor, sa nu aiba frig in salile de clasa", a ... citeste toata stirea