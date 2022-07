Primaria Sfantu Gheorghe acorda ajutoare de urgenta persoanelor nevoiase in cazuri justificate

Pentru a clarifica dezinformarile formulate si raspandite pe retelele de socializare in ultima perioada, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe informeaza locuitorii despre posibilitatea acordarii de ajutoare de urgenta pentru cei aflati in dificultate.Potrivit Hotararii Consiliului Local 134/2020, Primaria Sfantu Gheorghe poate acorda, in anumite cazuri, ajutoare de urgenta din bugetul local celor aflati in dificultate. Ajutorul de urgenta se acorda familiilor sau persoanelor care au suferit ... citeste toata stirea