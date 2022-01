Primaria Sfantu Gheorghe acorda burse pentru studenti in valoare totala de 100.000 de lei

Primaria Sfantu Gheorghe va acorda in acest an burse pentru studentii din anii terminali in valoare totala de 100.000 de lei.Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 31 ianuarie, iar pentru aceste burse pot aplica studentii sub 35 de ani care urmeaza cursuri universitare, de masterat sau doctorat oriunde in lume, indiferent daca sunt sau nu originari din Sfantu Gheorghe.Bursele se acorda pe o perioada de patru luni, iar studentii inscrisi la licenta pot primi cate 300 de lei pe luna, ... citeste toata stirea