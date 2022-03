Primaria Sfantu Gheorghe asteapta nominalizari pentru titlul "Pro Urbe"

Primaria municipiului Sfantu Gheorghe asteapta nominalizari pentru premiul "Pro Urbe", cea mai inalta distinctie instituita de autoritatile locale in scopul recompensarii morale a persoanelor care au contribuit la cresterea bunastarii comunitatilor locale sau a prestigiului localitatii.Premiul, instituit in anul 1997, se acorda in fiecare an, in luna aprilie, cu prilejul Zilelor Sfantu Gheorghe, unei persoane care a implinit varsta de 70 de ani."In fiecare an, incepand din 1997, Consiliul ... citeste toata stirea