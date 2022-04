Primaria Sfantu Gheorghe continua achizitionarea de locuinte de necesitate

Consiliul Local Sfantu Gheorghe a adoptat in sedinta ordinara a lunii martie hotarari care vizeaza achizitionarea a trei apartamente si doua case care sa fie transformate in locuinte de necesitate. Totodata, s-a stabilit si ca un apartament din centrul social situat in strada Lunca Oltului, recent eliberat, va primi aceeasi destinatie.In sedinta de joi, cea a lunii martie, s-au luat decizii de a achizitiona o casa din strada Ghioceilor (nr.10), doua apartamente din strada Romulus Cioflec (nr. ... citeste toata stirea