Primaria Sfantu Gheorghe reia, din 13 ianuarie, programul "Dam valoare rablei tale"

Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat, joi, ca vor relua in aceasta luna programul "Dam valoare rablei tale", prin care acorda cate 3.000 de lei pentru fiecare masina mai veche de 15 ani predata la un centru de reciclare.Programul a fost initiat de Primaria Sfantu Gheorghe in 2021 cu scopul de a elimina din trafic masinile vechi si poluante si a functionat doi ani, timp in care au fost scoase din circulatie peste 1.200 de autovehicule. A fost ulterior suspendat in anul 2023, dupa ... citește toată știrea