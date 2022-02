Primaria Sfantu Gheorghe va subventiona din bugetul local cursuri de romana si maghiara pentru tineri

Primaria municipiului Sfantu Gheorghe si Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca intentioneaza sa demareze in acest an un program multianual pentru tineret de invatare a limbilor romana si maghiara, care va fi subventionat din bugetul local.Primarul Antal Arpad a declarat, joi, ca in prima faza pentru acest program va fi alocat un buget de 100.000 de lei, care va putea fi suplimentat daca vor exista solicitari."In prima faza vor fi 100.000 de lei si in functie de necesitati, asa cum am ... citeste toata stirea