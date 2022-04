Primaria Sfantu Gheorghe vrea sa reabiliteze termic Scoala "Varadi Jozsef" si Liceul "Berde Aron" cu fonduri de la PNRR

Consiliul Local Sfantu Gheorghe a votat in cea mai recenta sedinta sa fie depuse cereri pentru a solicita finantare prin PNRR (Planul National de Redresare si Rezilienta) in vederea reabilitarii termice a Liceului Tehnologic Economic Administrativ "Berde Aron" si Scolii gimnaziale "Varadi Jozsef".In cazul liceului "Berde Aron" valoarea maxima eligibila a proiectului ar fi in cuantum de aproape 11,3 milioane de lei (inclusiv TVA), iar pentru reabilitarea termica si eficientizarea energetica a ... citeste toata stirea