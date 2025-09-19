Editeaza

Primaria vrea sa recupereze de la constructor peste 1,1 milioane de lei, bani cheltuiti pe containere modulare la Colegiul "Mihai Viteazul"

Sursa: Covasnamedia.ro
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 07:00
18 citiri
Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe intentioneaza sa oblige firma responsabila de lucrarile de reabilitare la Colegiul National "Mihai Viteazul" sa achite costurile aferente inchirierii containerelor modulare in care elevii isi vor desfasura cursurile in anul scolar 2025-2026.

Este vorba despre 1,1 milioane de lei (aproximativ 200.000 de euro), suma care acopera chiria pentru cele 16 containere modulare instalate pe terenul de sport al colegiului. Daca lucrarile nu vor fi finalizate nici ...citește toată știrea

