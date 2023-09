Un urs care a intrat in cursul zilei de miercuri in municipiul Sfantu Gheorghe si in localitatea apartinatoare Chilieni, unde a omorat o capra, a fost impuscat, a anuntat joi, primarul Antal Arpad.Acesta a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca "decizia nu a fost usoara", insa a fost necesara, avand in vedere pericolul pe care il prezenta pentru localnici si pentru bunurile acestora."Ieri am plecat in jurul orei 18,00 din primarie, am zis sa arunc o privire un pic in oras, sa vad ... citeste toata stirea