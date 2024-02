Primarul Antal Arpad: Zarurile au fost aruncate, hotelul Bodoc va fi demolat

Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ca demolarea fostului hotel Bodoc, cumparat de autoritatile locale in anul 2014 cu suma de 745.000 de euro, ar putea incepe in acest an, daca Consiliul Local va aproba documentatia tehnica si actualizarea devizului general pentru acest obiectiv.Antal Arpad a mentionat ca municipalitatea nu a renuntat la intentia de a construi un centru multicultural si de tineret in locul fostului hotel, care a fost dezafectat."Practic, zarurile ... citește toată știrea