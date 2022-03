Primarul din Covasna face apel la "blocatari" sa se pregateasca de PNRR

Primarul orasului Covasna, Gyero Jozsef face apel la proprietarii de apartamente sa demareze cat mai repede procedura de constituire sau de actualizare a structurilor asociative, pentru a putea accesa fondurile puse la dispozitie prin PNRR pentru reabilitarea blocurilor.Edilul spune ca luni a avut loc o intalnire cu reprezentantii celor cateva asociatii existente in oras."Va instiintez, ca in perioada 01.04.2022-30.05.2022, in cadrul Programului National de Rezilienta si Redresare se ... citeste toata stirea