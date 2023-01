Primarul din Dobarlau: "Ma mandresc cu faptul ca avem in lucru una dintre cele mai moderne sali de sport din tara"

Este inceput de an, asa ca ajungem, inevitabil, la momentul unui bilant. Ne uitam in spate si vedem ce am facut bine sau mai putin bine in 2022 si ne stabilim obiective pentru 2023. Intrebat de redactia CovasnaMedia si Observatorul de Covasna, primarul din Dobarlau, Bogdan Barbu, ne-a spus ca se uita cu bucurie la anul 2022 atunci cand se gandeste la investitiile atrase in comuna, iar in 2023 isi doreste sa inceapa realizarea si mai multor lucrari."Pentru mine personal, tot ceea ce e legat de ... citeste toata stirea