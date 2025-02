Primarul din Reci, Dombora Lehel, despre anul 2024: "Comuna s-a transformat intr-un santier imens"

Pentru comuna Reci 2024 a insemnat un an in care au fost incepute investitii record in comuna, atat valoric, cat si cantitativ. Toate proiectele de investitii depuse pe diverse linii de finantare in anii anteriori au intrat in lucru, ne-a spus primarul Dombora Lehel. Prioritatea autoritatilor locale pentru 2025 este finalizarea acestora.Realizarea anului 2024 pentru primarul din Reci a insemnat o alegere foarte grea dintr-o lista ampla de proiecte."Chiar nu as putea alege un singur proiect ... citește toată știrea