Controlul statiilor GPL din judetul Covasna s-a concretizat, pana acum, in amenzi in valoare totala de 68.000 de lei, se arata intr-un raspuns al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) la o solicitare a redactiei noastre.Potrivit aceleiasi surse, sunt 10 statii GPL aflate in evidentele ISU Covasna, din care trei statii individuale, respectiv sapte statii mixte."Activitatile de control sunt in desfasurare, pana in prezent fiind controlate un numar de 7 obiective din aceasta ... citeste toata stirea