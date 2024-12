Primul accident pe centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe

Un accident rutier provocat de nerespectarea regulilor de depasire a avut loc astazi, 29 noiembrie, in jurul orei 16:40, pe centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe. In incident au fost implicate doua masini. Din fericire, nu exista victime, iar traficul nu a fost blocat. Conform IPJ Covasna, este primul accident rutier raportat pe acest sector de drum."Astazi, 29 noiembrie, in jurul orei 16:40, politistii Biroului Rutier Sfantu Gheorghe au fost sesizati cu privire la producerea unui ... citește toată știrea