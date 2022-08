"Primul ghiozdan" - cadoul pentru inceputul anului scolar 2022-2023

Consiliul Judetean Covasna le ofera si in acest an un cadou pentru prima zi de scoala elevilor care incep in toamna clasa pregatitoare. Astfel, in cadrul programului "Primul ghiozdan", 2148 de boboci se vor putea bucura de cateva articole de calitate care le vor fi utile in anul scolar 2022-2023."Programul "Primul ghiozdan" este unul dintre cele mai populare proiecte ale noastre de sprijinire a familiilor. In ultimii ani, atat copiii, cat si parintii au asteptat cu nerabdare acest moment, ... citeste toata stirea