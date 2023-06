Operatorul Regional Gospodarie Comunala Sfantu Gheorghe a anuntat montarea primului hidrant inteligent in municipiu, care poate sa monitorizeze in permanenta presiunea din retea si poate fi controlat de la distanta.Conducerea societatii a precizat ca alti patru hidranti similari vor fi instalati in scurt timp in diferite parti ale orasului."Primul hidrant inteligent din oras a fost instalat la intersectia strazilor Domokos Geza si Tigaretei. Butyka Elemer, directorul de operatiuni al ... citeste toata stirea