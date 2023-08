Presedintele Asociatiei de Heraldica si Vexilologie din Transilvania, cu sediul la Sfantu Gheorghe, dr. Szekeres Attila Istvan, heraldist, doctor in istorie, a fost ales membru plin al Academiei Internationale de Heraldica, dupa ce in 2017 devenea membru asociat al institutiei. Acesta este primul specialist din Transilvania, membru al Academiei Internationale de Heraldica, fondata in 1949 la Paris, din 1965 avand sediul la Geneva.Adunarea generala a Academiei a avut loc la Lund, in Suedia in ... citeste toata stirea