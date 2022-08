Primul proiect de bugetare participativa din istoria Intorsurii Buzaului a fost implementat

Proiectul care a castigat cele mai multe voturi din partea intorsurenilor pentru implementare, "Miscare si sport pentru Intorsura Buzaului", in cadrul programului de bugetare participativa organizat in premiera la Intorsura Buzaului anul acesta, a fost finalizat. In parcul de langa Judecatoria orasului au fost montate aparate de sport (pentru picioare si brate, catarare, tractiuni, echilibru, steppere)."Un alt proiect finalizat! Tu decizi pentru Intorsura! "Miscare si sport pentru toata ... citeste toata stirea