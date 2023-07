Politistii din Covasna au surprins in trafic un barbat care circula cu 141 de km/h, pe Drumul National (DN) 11, dinspre Cernat catre Targu Secuiesc. Oprit pentru control, oamenii legii au aflat ca soferul de 39 de ani avea permisul de conducere suspendat.Barbatul a fost surprins in trafic sambata, 22 iulie."In data de 22 iulie 2023, in jurul orei 19:00, politistii Serviciului Rutier Covasna au depistat un autoturism care a circulat ... citeste toata stirea