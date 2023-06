Politistii din Intorsura Buzaului au oprit in trafic, marti seara, in 27 iunie, un barbat care conducea o masina si tracta o remorca, niciuna dintre acestea neavand numere de inmatriculare. Mai mult, oamenii legii au descoperit si ca barbatul se urcase la volan dupa ce consumase bauturi alcoolice."In data de 27 iunie 2023, in jurul orei 20:20, politisti din cadrul Sectiei Politie Rurala Intorsura Buzaului au depistat un barbat de 41 de ani in timp ce conducea un autoturism care tracta o ... citeste toata stirea