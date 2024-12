Prins fara permis in Papauti: dosar penal pentru fals si uz de fals

Un tanar de 19 ani a fost prins la volan fara permis de conducere in urma unui control efectuat de politistii Sectiei de Politie Rurala Covasna, duminica, 8 decembrie, in localitatea Papauti. Mai mult, tanarul a prezentat initial politistilor un permis care apartinea unei alte persoane."Duminica dupa-amiaza, politistii Sectiei de Politie Rurala Covasna au oprit pentru control un autoturism care circula in localitatea ... citește toată știrea