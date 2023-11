Un tanar in varsta de 26 de ani s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 1,59 mg/l alcool pur in aerul expirat. A fost prins de politisti miercuri seara, in timp ce conducea din Papauti spre orasul Covasna."In data de 8 noiembrie 2023, in jurul orei 19:15, politistii Sectiei de Politie Rurala Covasna, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, au oprit pentru control un autoturism care circula pe DN 13E, din ... citeste toata stirea