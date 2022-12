Prins la volan cu permis fals, la Zabala

Un barbat in varsta de 35 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce politistii l-au prins in trafic, la volanul unei masini, cu permis de conducere fals. La momentul controlului, era pe raza localitatii Zabala."La data de 26.12.2022, in jurul orei 23.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala si Politiei Statiunii Covasna, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza localitatii Zabala, au oprit pe strada Garii un autoturism condus de un barbat in varsta de 35 ani.Acesta a ... citeste toata stirea