Prins la volan cu permisul suspendat

Un barbat in varsta de 40 de ani a fost prins, acum cateva zile, de politisti la Targu Secuiesc la volanul unei masini, desi avea dreptul de a conduce suspendat."Verificarile au relevat ca barbatul avea suspendat dreptul de a conduce, motiv pentru care s-a intocmit un dosar de cercetare penala", se arata intr-un comunicat transmis joi de IPJ Covasna.Descoperirea a avut loc in cadrul actiunilor desfasurate de politistii din cadrul IPJ Covasna, in perioada 1 - 4 noiembrie. In total, ... citește toată știrea