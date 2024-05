Prins la volan fara permis, cu o alcoolemie de 1.20 mg/l alcool pur in aerul expirat

"Concursul de infractiuni rutiere" a fost "castigat" vinerea trecuta de un tanar de 26 de ani din Ghelinta. Cel putin asta arata datele politiei rutiere. El va raspunde in fata legii pentru infractiunile de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducere sub influenta alcoolului, distrugere si furt in scop de folosinta.Politistii Sectiei de Politie Rurala Targu Secuiesc au fost sesizati vineri, pe 10 mai, in jurul orei pranzului, cu privire la faptul ca un autoturism parcat in ... citește toată știrea