Prins la volan sub influenta substantelor psihoactive amfetamina si metamfetamina

Un barbat in varsta de 24 de ani este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan, in Targu Secuiesc, sub influenta substantelor psihoactive amfetamina si metamfetamina."La data de 11 iulie a.c., in jurul orei 02.00, politistii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe strada Papp Mihaly din Targu Secuiesc, un autoturism condus un barbat de 24 de ani.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul testarii indicand prezenta ... citeste toata stirea