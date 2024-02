Prins la volanul unei masini cu numere false cu o alcoolemie record

Un barbat in varsta de 39 de ani este cercetat intr-un dosar penal dupa ce a fost prins cu o alcoolemie record, de 1.22 mg/l alcool pur in aerul expirat, in timp ce conducea o masina care avea numere de inmatriculare false. S-a intamplat joi, in localitatea Belin.Descoperirea a fost facuta de politistii Sectiei de Politie Rurala Baraolt in jurul orei 1:15, care se aflau in serviciul de monitorizare si control trafic. Atunci au oprit autoturismul care circula pe DJ 103E, in localitatea Belin. ... citește toată știrea