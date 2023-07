Doi tineri, de 22, respectiv 25 de ani, au fost prinsi de politistii Sectiei Rurale din Sfantu Gheorghe in timp ce furau lucerna. Pe numele celor doi a fost deschis dosar penal pentru furt calificat, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna.Oamenii legii se aflau in serviciul de patrulare pe Drumul Comunal (DC) 33A cand i-au depistat pe cei doi tineri."In data de 27 iunie 2023, in jurul orei 23:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie ... citeste toata stirea