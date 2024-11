Prinsi in weekend la volan cu alcoolemii de 1,25 mg/l si 0,43 mg/l

Doi barbati de 31, respectiv 44 de ani, au fost surprinsi sambata si duminica de politistii covasneni in timp ce conduceau sub influenta alcoolului pe drumurile din judet.In municipiul Sfantu Gheorghe, un sofer a fost oprit sambata pentru un control la intersectia strazilor Kos Karoly si Jozsef Attila."La volan se afla un barbat de 31 de ani. In urma testarii cu aparatul alcooltest, acesta a inregistrat o valoare de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat. Pentru confirmarea alcoolemiei, i-au ... citește toată știrea