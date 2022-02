Prioritatile pentru 2022 ale Primariei Covasna; bugetul local, peste 50 de milioane de lei

Bugetul orasului Covasna este de peste 50 de milioane de lei in 2022, mai mare decat in anii precedenti, atat datorita fondurilor atrase prin proiectele nerambursabile, cat si pentru ca se previzioneaza incasari mai mari din taxe si impozite pe fondul faptului ca turismul s-a redresat fata de 2020. Lista de investitii pentru anul in curs este inca deschisa din cauza diverselor proiecte din fonduri nerambursabile, aflate in diferite stadii de implementare, dar sunt cateva directii pe care ... citeste toata stirea