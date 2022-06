Productia si distributia produselor marca Csiki Sor si Csiki Csipsz, sistate de autoritati

Intr-un scurt mesaj postat joi pe Facebook, fabrica de bere Csiki Sor si-a informat clientii ca autoritatile romane au sistat atat productia si distributia de bere, cat si productia de chipsuri marca "Csiki Csipsz". Motivul este acela ca pe ambalaje apare scris "Esinutul Secuiesc "ca loc de provenienta pentru producator, in loc de Romania. In plus, inspectorii ANPC au constatat ca informatiile de pe etichete erau trecute exclusiv in limba maghiara.*Astazi, autoritatile romane au oprit ... citeste toata stirea