Profanare de morminte in localitatea Bradut; peste 10 locuri de veci distruse

Politistii din judetul Covasna desfasoara cercetari privind infractiunea de profanare de morminte, dupa ce mai multe locuri de veci din cimitirul din localitatea Bradut au fost distruse. In urma cercetarilor, oamenii legii au identificat un localnic in varsta de 51 de ani, suspectat de comiterea faptelor.Incidentul a fost raportat la Sectia Rurale Baraolt pe 30 noiembrie, in jurul orei 17:20."Ajunsi la fata locului oamenii legii au constatat ca la peste 10 morminte pietrele funerare au fost ... citește toată știrea