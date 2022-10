Profesor covasnean cercetat penal pentru purtare abuziva

Un dosar penal deschis sub aspectul savarsirii infractiunii de purtare abuziva este in lucru la IPJ Covasna, dupa ce un minor a ajuns la o unitate medicala spunand ca a fost lovit de un cadru didactic. Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc a informat miercuri ca elevul in varsta de 12 ani care s-a prezentat la spital, moment care a generat inceputul anchetei politiei, prezenta leziuni traumatice pentru a caror vindecare au fost necesare pana la patru zile de ingrijiri medicale. ... citeste toata stirea