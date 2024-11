Program de lucru redus si restrictii de circulatie de Ziua mortilor si a tuturor sfintilor, la Sfantu Gheorghe

Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au dispus o serie de masuri pentru evitarea aglomeratiei in jurul cimitirelor aflate pe raza municipiului, unde vor avea loc pelerinaje pe data de 1 noiembrie, cu prilejul Zilei mortilor si Zilei tuturor sfintilor.Seful Politiei Locale, Hadnagy Istvan, a declarat ca in perioada 1-3 noiembrie a.c. circulatia rutiera se va schimba temporar in jurul Cimitirului comun, precum si in jurul Cimitirului reformat apartinand Bisericii Reformate Fortificate, ... citește toată știrea