Program de reamenajare a spatiilor verzi finantat cu 1 milion de lei de Primaria Sfantu Gheorghe

Primaria Sfantu Gheorghe a lansat un program de reamenajare a spatiilor verzi din jurul blocurilor, pentru care va aloca in acest an un milion de lei.Potrivit reprezentantilor institutiei, planurile de reproiectare a spatiilor verzi vor fi intocmite de arhitecti peisagisti la solicitarea asociatiilor de proprietari."Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a lansat in acest an pentru asociatiile de proprietari un program multianual de reamenajare a zonelor verzi, care va permite arhitectilor ... citeste toata stirea