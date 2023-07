Santilia - Nedeia Mocaneasca a voinestenilor, indragita sarbatoare din orasul Covasna, revine in Valea Zanelor, duminica, pe 16 iulie. Printre invitatii care vor urca pe scena din Poiana Nedeii se numara ansamblurile folclorice "Dor Transilvan", "Romanasul", "Veteranii Poienitei" si "Cununa Carpatilor". La eveniment, vor fi prezenti si oaspeti din Cernauti.Sarbatoarea va ilustra si in acest an viata autentica a oamenilor locului si va prezenta totodata ocupatia straveche a pastoritului. In ... citeste toata stirea