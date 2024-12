Programul de sarbatori la TEGA

COMUNICAT DE PRESA. TEGA S.A. informeaza clientii ca serviciul de colectare a deseurilor se va desfasura conform programului obisnuit si in perioada Craciunului, astfel incat colectarea deseurilor va avea loc si in zilele de 24, 25 si 26 decembrie.Biroul de relatii cu clientii va fi deschis pe 24 decembrie pana la ora 12:00, iar urmatoarea zi in care se vor putea rezolva probleme in mod personal la sediul TEGA va fi 30 ... citește toată știrea