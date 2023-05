Sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in programul "Casa Verde Fotovoltaice 2023" pentru Regiunea Centru se va desfasura intre 24 - 26 mai a.c. Desi pentru fiecare din cele opt regiuni sunt alocate intre trei si cinci zile, timp suficient pentru inscrieri, pentru prima etapa, Regiunea Bucuresti - Ilfov, bugetul s-a epuizat in doar noua minute. Avand in vedere cererea foarte mare, este posibil ca acest lucru sa se repete si in urmatoarele sapte etape.Prin programul "Casa Verde ... citeste toata stirea