Programul "Initiere in sport" a reinceput

Aproape 395.000 de lei este suma pe care Primaria Sfantu Gheorghe, prin acordul Consiliului Local, o va investi in 2022 pentru derularea Programului "Initiere in sport". Acesta va fi coordonat de Clubul Sportiv de Hochei pe Gheata "Kiralypingvinek".Proiectul de hotarare adoptat in sedinta de joi, 17 martie, prevede incheierea unui nou parteneriat intre Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe si Clubul Sportiv de Hochei pe Gheata "Kiralypingvinek" pentru derularea programului "Initiere in sport". ... citeste toata stirea