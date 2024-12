Programul "Mos Pedibus": Daruiti o jucarie sau o carte pentru copiii nevoiasi!

Cu pasi repezi, ne apropiem de una dintre cele mai asteptate zile ale lunii decembrie: Mos Nicolae. Prin urmare, initiatorii programului Pedibus vin in sprijinul copiilor nevoiasi prin campania "Mos Pedibus". Cei ce doresc pot duce o jucarie sau o carte, in dimineata zilei de 5 decembrie, in fata statuii Grof Miko Imre din parc.Pentru multi dintre noi, Mos Nicolae inseamna bucuria de a primi, dar de fapt, adevarata magie consta in a darui. Dar din nefericire si in Sfantu Gheorghe exista copii ... citește toată știrea