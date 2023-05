Programul Pedibus este o initiativa a Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe prin care se doreste motivarea elevilor din oras sa mearga la scoala pe jos, deoarece mersul pe jos este cea mai sigura, cea mai sanatoasa si cea mai distractiva metoda de a incepe ziua. Programul a fost lansat in mai 2021, iar de atunci peste 130 de copii participa zilnic la curse regulate de Pedibus, fiind asteptati in fiecare dimineata de catre voluntari, in statiile marcate din oras, pentru a fi insotiti pe jos ... citeste toata stirea