Programul Pedibus, care incurajeaza elevii sa mearga pe jos la scoala, extins cu un nou traseu

Programul Pedibus, lansat anul trecut de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina cat mai multi elevi din clasele primare sa mearga pe jos la scoala, va fi extins cu un nou traseu, ajungand la opt, informeaza autoritatile locale.Pedibus-urile, cum au fost denumite grupurile care se deplaseaza per pedes la scoala, pornesc in fiecare dimineata din punctele prestabilite si preiau de pe traseu copiii aflati in statiile de asteptare, iar fiecare grup este insotit de catre ... citeste toata stirea