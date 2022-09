Programul "Scoala dupa scoala" continua si in acest an

Prin toate masurile pe care le ia pentru imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural, Consiliul Judetean Covasna urmareste sa sprijine familiile covasnene in asigurarea unui trai decent. In acest scop, autoritatile locale din mediul rural pot depune cereri de acordare de sprijin financiar pentru Programul "Scoala dupa scoala" si pentru anul scolar 2022-2023.In anul scolar precedent, in semestrul al II-lea, comunele Arcus, Ozun, Ilieni, Moacsa, Aita Mare, Dalnic, Chichis si Cernat, ... citeste toata stirea