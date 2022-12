Proiect pentru dotarea cu sisteme fotovoltaice a mai multor unitati de invatamant si institutii publice

Primaria Sfantu Gheorghe va accesa fonduri europene pentru dotarea cu sisteme fotovoltaice a mai multor unitati de invatamant si institutii publice din municipiu.Potrivit unei hotarari adoptate luni de Consiliul Local, reunit in sedinta extraordinara, este vorba despre un proiect in valoare de peste 3,6 milioane de lei, care va fi depus spre finantare in cadrul Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, ce vizeaza cresterea capacitatii municipiului Sfantu Gheorghe de a produce ... citeste toata stirea