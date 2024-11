Proiectul de relansare a programului "Dam valoare rablei tale", supus dezbaterii publice

Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare ce vizeaza reluarea programului "Dam valoare rablei tale", care a mai functionat in plan local in perioada 2021-2023.Scopul acestuia este de a elimina din trafic autoturismele mai vechi de 15 ani, cu grad ridicat de poluare si de a stimula innoirea parcului auto din Sfantu Gheorghe.Prin acest program, municipalitatea va acorda cate 3.000 lei din bugetul local pentru fiecare autoturism uzat, cu o ... citește toată știrea