Editeaza

Proiectul Design Bank, aproape de relansare. Primaria pregateste licitatia pentru constructor

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 07:01
15 citiri
Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe lanseaza proiectul Design Bank, centrul de inovare si start-up care va fi amenajat in fosta cladire a Bancii Nationale Romane, de pe strada Kossuth Lajos. In sedinta extraordinara a Consiliului Local de la inceputul acestei luni, alesii au aprobat actualizarea devizului general al investitiei, a carei valoare totala ajunge acum la 19,1 milioane de lei fara TVA (aproximativ 23,1 milioane cu TVA).

Potrivit viceprimarului Toth-Birtan Csaba, documentatia ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Sepsi OSK trece de Ceahlaul
Sepsi OSK a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, Ceahlaul Piatra Neamt, in etapa a ...
Farmacia din Barcani s-a redeschis dupa un an si jumatate
Dupa mai bine de un an si jumatate in care locuitorii din Barcani si satele apartinatoare au fost ...
Cezar Sulea: "Inainte de fiecare cursa imi spun rugaciunile"
Cezar Sulea din orasul Covasna are 21 de ani si isi imparte viata intre doua lumi: medicina dentara ...
ActualitateBusinessSportLife Show